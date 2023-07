Concerto di Springsteen confermato a Monza nonostante la pioggia

Nonostante il maltempo che si è abbattuto nella zona, il Comune di Monza conferma con una nota che il concerto di Bruce Springsteen di questa sera, 25 luglio, al Prato della Gerascia dell'autodromo si svolgerà come da programma.

L'amministrazione sottolinea che i tecnici, con l'ausilio di 45 forestali, stanno completando la rimozione degli ultimi alberi e rami per liberare i viali di accesso verso l'area in cui si terrà il live. Saperti a breve i varchi per consentire l'accesso ai tanti fan che sono già arrivati in città per l'ultima data europea del concerto mondiale di Springsteen.





