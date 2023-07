Il fortissimo temporale della notte ha causato danni anche al Parco dell'idroscalo, gestito dalla Città metropolitana di Milano.

Per ragioni di sicurezza - rende noto la Città Metropolitana - si è deciso di chiudere l'intero Parco al pubblico, per tutta la giornata di oggi, così da consentire la messa in sicurezza e il ripristino dell'area. I cancelli, quindi, resteranno chiusi e l'accesso interdetto.



