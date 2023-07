Acqua non potabile a Sondrio, cessata l'emergenza

Alla luce dei risultati dei test microbiologici e della comunicazione della Multiutility Secam, nel pomeriggio di martedì il sindaco di Sondrio ha revocato l'ordinanza di non potabilità dell'acqua in città.

"Il mio ringraziamento va ai tecnici di Secam e di Ats Montagna che in questi giorni si sono prodigati per risolvere il problema - ha dichiarato il primo cittadino Marco Scaramellini cessata l'emergenza idrica -. Una nota di merito per i cittadini che, in una situazione straordinaria di evidente disagio, hanno dimostrato pazienza e spirito di adattamento. Come è stato evidente fin da subito, i valori non sono mai stati particolarmente preoccupanti, ma, superate le soglie di legge, a tutela della salute pubblica, si è resa necessaria l'emissione dell'ordinanza. I cittadini possono stare tranquilli, poiché quanto avvenuto conferma l'accuratezza dei controlli che vengono effettuati. Colgo questa occasione per fare una riflessione: la mancanza temporanea di un bene primario come l'acqua, da un lato, evidenzia il lavoro alla base del funzionamento del sistema idrico per la raccolta dell'acqua da sorgenti e pozzi, per la distribuzione attraverso le tubature e per l'erogazione in completa sicurezza; dall'altro, ci spinge ad adottare comportamenti finalizzati all'utilizzo consapevole e senza sprechi di una risorsa fondamentale per la vita umana".



