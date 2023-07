Aci Milano, sospendere area B e area C dopo nubifragio

Automobile Club Milano chiede all'Amministrazione comunale di sospendere Area B e Area C dopo il nubifragio che stanotte si è abbattuto sulla città provocando danni ingenti e interrompendo molti percorsi delle linee di superficie del trasporto pubblico.

"Il temporale ha purtroppo causato gravi danni alla rete di Atm e i mezzi pubblici di superficie hanno subito e stanno subendo forti ritardi. Inevitabilmente in queste ore il traffico è in tilt e il nostro appello è di limitare gli spostamenti nel minor numero possibile. Intanto, per venire incontro alle esigenze dei pendolari e dei cittadini impossibilitati ad utilizzare il trasporto pubblico", afferma Geronimo La Russa, presidente di Automobile Club Milano . "Auspichiamo - conclude - che il Comune provveda a sospendere Area B e Area C fino al pieno ritorno alla normalità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA