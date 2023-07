Numerosi danni all'infrastruttura ferroviaria della Rfi a causa del maltempo, con numerosi problemi alla circolazione. I treni delle diverse direttrici della Lombardia subiscono ritardi di oltre 1 ora con molte soppressioni in tutte le linee. In particolare sono bloccate le linee per Como, Lecco e Sondrio a causa di un "grave danno alla stazione di Monza" annuncia Trenord.



