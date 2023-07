Rogo in Rsa, il sindaco Sala: 'Il governo non ci lasci soli'

"In questa sfida di opere, lavori e adeguamento del patrimonio immobiliare, la cui importanza è stata resa evidente dalla tremenda vicenda che oggi ricordiamo, chiediamo a tutte le istituzioni e al governo in particolare di non essere lasciati soli". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in Consiglio comunale dove ha riferito in merito all'incendio alla Rsa Casa per Coniugi dove lo scorso 7 luglio hanno perso la vita sei persone.

"Non è solo una questione di soldi ma un tema molto più complesso. Per il patrimonio non a norma che si fa? La storia di queste strutture è stata di dilazioni che risalgono anche a tempo fa - ha aggiunto -. Non è che stiamo chiedendo fondi, anche ma non solo, chiediamo dialogo e certezza su quello che c'è da fare perché se la legge cambia senza fare una riflessione su quello che si può fare è un problema".

Sala ha poi annunciato che a fine marzo ci sarà l'aggiudicazione della nuova gara per la gestione delle Rsa comunali e saranno quindi individuati i nuovi gestori delle strutture.

Il capogruppo di Fratelli d'Italia Riccardo Truppo ha chiesto a Sala se risulta indagato per l'incendio.



