Molestano una 21enne in strada a Milano, arrestati due ragazzi

Un 18enne e un 17enne sono stati arrestati ieri sera con l'accusa di violenza sessuale di gruppo per aver pesantemente molestato una 21enne in via Imbonati a Milano.

E' stata la stessa giovane ad avvicinare una pattuglia della Volante e a raccontare che, mentre era con un'amica, era stata circondata da tre giovani che l'avevano palpeggiata. Due sono stati arrestati nei pressi. Sono entrambi egiziani. Il terzo non è stato rintracciato. Il maggiorenne è stato portato nel carcere di San Vittore, il 17enne al carcere minorile Beccaria.



