Milan sconfitto 3-2 negli Usa contro Real Madrid in amichevole

Finisce 3-2 per il Real Madrid la prima amichevole del Milan, impegnato nella tournée americana che lo vedrà impegnato anche contro Juventus e Barcellona. A Pasadena, nello stadio della finale Mondiale di Usa '94, in 100mila hanno assistito al match che ha visto i rossoneri portarsi sul momentaneo 0-2 grazie alle reti di Tomori e Romero, autore di un gran gol. I blancos hanno accorciato con Valvedere su errore di Sportiello e hanno pareggiato con lo stesso centrocampista uruguaiano, piazzando poi il sorpasso con Vinicius nel finale. Buone indicazioni per Pioli nel 4-3-3 ma anche nel 4-2-3-1 adottato a gara in corsa. Promossi anche Pulisic e Loftus-Cheek.



