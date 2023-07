Maltempo: tetto di una casa finisce in strada nel Bergamasco

Circa 100 metri quadrati di tetto in lamiera di un'abitazione di Osio Sotto (Bergamo) si sono staccati dalla casa per via del forte vento di oggi pomeriggio e sono finiti sulla strada, per fortuna senza colpire nessuno. Il pesante e ingombrante manufatto ha abbattuto alcune recinzioni, dei cartelli stradali e un palo della luce. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Sono stati una ventina in tutto gli interventi dei vigili del fuoco per l'ondata di maltempo che ha colpito la Bergamasca nel pomeriggio di oggi, tra alberi caduti e allagamenti. Non risultano persone ferite.



