Maltempo: Seveso e Lambro superano la soglia di criticità

I livelli idrometrici dei principali corsi d'acqua monitorati attualmente in Lombardia si mantengono al di sotto delle soglie di allertamento, fatta eccezione per il Seveso e il Lambro che, rispettivamente, nelle stazioni di via Valfurva e di via Feltre, hanno superato la soglia di ordinaria criticità. È quanto fa sapere la sala operativa della Protezione Civile della Lombardia in un report diramato sul maltempo.

Il livello dei due torrenti è attualmente in diminuzione.

Nelle ultime 6 ore sono caduti 44 millimetri di pioggia nella provincia di Varese, 34 millimetri a Monza-Brianza, 33 millimetri a Milano, 29 a Lecco e 25 a Bergamo.

Nel Milanese, oltre alla caduta di 3 alberi a Legnano, due dei quali su auto con persone a bordo, è stata segnalata una probabile tromba d'aria a Cerro Maggiore che ha abbattuto una serie di piante.

Diversi gli interventi per alberi pericolanti e allagamenti anche nel Comasco e in provincia di Varese. L'assessore alla Sicurezza e alla Protezione civile della Lombardia, Romano La Russa, esprime il cordoglio del Pirellone nei confronti dei familiari della donna deceduta a Lissone dopo essere rimasta schiacciata da un albero caduto per il maltempo: "Una tragedia tanto assurda quanto grave che colpisce un'intera comunità".





