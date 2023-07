Ritrovato un cadavere nel Po nel Pavese

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato nelle acque del Po vicino a Bastida Pancarana (Pavia), in Oltrepò Pavese. Ad avvistarlo sono stati alcuni pescatori, in un'ansa del fiume. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con quattro squadre e i sommozzatori. Il cadavere è stato riportato a riva.

Dai primi accertamenti sembra che si tratti di Mauro Mangiarotti. l'uomo di 51 anni di Silvano Pietra (Pavia) scomparso nelle acque del Po mentre domenica scorsa stava facendo il bagno nel tratto vicino a Corana (Pavia). La conferma dovrà arrivare dal riconoscimento ufficiale.

Il luogo del ritrovamento non è distante da quello del presunto annegamento. Le ricerche erano proseguite per diverse giorni, durante la settimana, senza esito.



