L'azzurra Arianna Errigo ottiene l'accesso diretto al tabellone principale ne fioretto donne grazie a sei vittorie in altrettanti assalti e appena quattro stoccate subite.

Errigo, al ritorno alle competizioni dopo la maternità, tornerà in pedana mercoledì prossimo, 26 luglio. Questo il primo responso della seconda giornata di gare ai Mondiali di scherma in corso di svolgimento a Milano.



