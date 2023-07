Mondiali di scherma, biglietti esauriti per i giorni delle finali

Sold out dei biglietti per le giornate che assegneranno medaglie ai Mondiali di scherma, cominciati oggi con i turni preliminari a Milano. Dal 25 al 30 luglio, l'arena del MiCo sarà quindi gremita di pubblico per l'evento che assegna i titoli iridati e mette in palio punti pesanti per le qualificazioni alle Olimpiadi di Parigi 2024.





Domani, intanto, nella seconda giornata del Mondiale di Milano 2023, sono in programma le fasi preliminari di fioretto femminile. Attesi in pedana Arianna Errigo e, nella spada maschile, Gabriele Cimini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA