Mondiali di scherma al via, la spadista Isola qualificata

Prima giornata di gare per il Campionato del mondo di scherma a Milano, con la fase a gironi e il tabellone preliminare di eliminazione diretta. Nella spada femminile, 5 vittorie e 1 sconfitta per l'unica italiana in gara, Federica Isola, che al termine della fase a gironi si è qualificata direttamente al tabellone principale del 25 luglio, senza passare attraverso gli assalti a eliminazione diretta.

Isola ora si misurerà con le atlete già ammesse per diritto di ranking: tra queste anche le altre azzurre Rossella Fiamingo, Mara Navarria e Alberta Santuccio.



