Maltempo: parco di Monza chiuso, controlli per Springsteen

Un tratto di strada e parchi pubblici sono stati chiusi a Monza, a causa dei danni causati dai forti temporali di venerdì, tra cui il crollo di diversi alberi, alcuni secolari. Chiuso anche il Parco di Monza, dove martedì è in programma il concerto di Bruce Springsteen, con 70 mila spettatori.

Il Comune di Monza ha reso noto che il parco dove verrà allestito il palco per lo show finale del tour europeo di Springsteen resterà chiuso "per precauzione e per consentire i necessari controlli fino al ripristino della sicurezza", così come tutti i giardini pubblici e i cimiteri.

Chiuso al traffico anche il tratto di viale Romagna, da Via Calatafimi fino all'interazione con via Goldoni.



