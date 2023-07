Incendio in un deposito di elettrodomestici nel Milanese

Sta terminando l'intervento dei Vigili del fuoco in una ditta di Rho (Milano) dove vengono stoccati rifiuti speciali, quasi tutti elettrodomestici e tv, i cosiddetti Raee, dopo un incendio che è divampato la scorsa notte, nonostante la zona sia stata colpita dal maltempo che si è abbattuto sull'Alto Milanese.

I pompieri, intervenuti con 5 autopompe già intorno a mezzanotte, sono ancora sul posto per lo smassamento. L'azienda, la Treee srl, situata in via per Lainate, si occupa di recupero e commercio di rifiuti, e in particolare del riciclaggio degli schermi piatti delle tv. Ingenti i danni. Nonostante un'alta colonna di fumo nero durata fin all'alba, non sono stati segnalati allarmi per la salute pubblica.



