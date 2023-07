Cercatore di funghi precipita e muore in Valtellina

Un uomo di 70 anni ha perso la vita oggi pomeriggio nel boschi sopra Caiolo, in Valtellina. Era in cerca di funghi, quando è precipitato in una zona molto impervia, in località La Costa, a circa 1500 metri di quota. Una persona che passava per caso lo ha notato e ha subito chiesto aiuto. Erano le 17.30. La centrale ha mandato sul posto i tecnici del Cnsas, stazione di Sondrio della VII delegazione Valtellina-Valchiavenna, il Sagf-Soccorso alpino Guardia di finanza e l'elisoccorso di Sondrio di Areu. Dopo l'accertamento della morte da parte del medico, il corpo dell'uomo è stato recuperato e portato a valle. Poco dopo, alle ore 18.45, nuovo allertamento per la Stazione Cnsas di Sondrio, per una persona che aveva avuto un malore al passo di Scoltador, a 2300 metri, nel comune di Piateda, sulle alpi Orobie. Una squadra con quattro tecnici del Cnsas è partita, poi si è liberato l'elisoccorso di Bergamo di Areu, che ha effettuato il recupero.





