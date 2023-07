Brooks Stralivigno, nel 'Piccolo Tibet' vincono Gianola e Iozzia

È stata una vera e propria festa dello sport e della montagna, questa edizione 2023 della Brooks Stralivigno, il classico appuntamento di metà estate con la mezza maratona livignasca, che da anni attira runner da tutta Italia e da tutta Europa, nel paesaggio del 'Piccolo Tibet'. Gli atleti si sono messi alla prova nella natura incontaminata che circonda e abbraccia la località, sulle tracce di un percorso rinnovato, e impreziosito da un tratto di sentiero più lungo rispetto al passato, a testimonianza della continua ricerca da parte degli organizzatori di valorizzare la bellezza del contesto.

Al via erano presenti atleti in rappresentanza di Norvegia, Svizzera, Portogallo, Gran Bretagna, Spagna, Polonia, Repubblica Ceca, Danimarca e Olanda, oltre agli italiani: una crescita considerevole rispetto all'edizione passata e una nuova conferma del grande valore tecnico riconosciuto alla competizione. La gara ha preso il via dal Centro di Preparazione Olimpica dell'Aquagranda, simbolo e centro nevralgico dell'identità sportiva livignasca: una passerella perfetta per dare il benvenuto ai partecipanti nel cuore del paese, prima di indirizzarli sulla ciclopedonale, dando così il via alle fasi più calde della gara, capace di esprimere un alto contenuto tecnico, grazie ad un gruppo di partenti di qualità, che ha regalato al pubblico una sfida emozionante.

Tra gli uomini si è imposto Mattia Gianola, che con il tempo di 1h18:47 ha preceduto Roberto Fregona e Massimo Galliano, rispettivamente secondo e terzo. "È stata una gara veloce, in cui sapevo di avere avversari di grande livello. Non mi aspettavo di vincere, ma quando indossi il pettorale non si fa altro che spingere, fino alla fine. E così ho fatto", ha commentato Gianola, già terzo alla Brooks Livigno Skymarathon del mese scorso.

Tra le donne ennesima conferma per Ivana Iozzia, al suo sesto successo nella competizione, il secondo consecutivo. "È la mia gara - le sue parole -, il percorso permette di rilanciare bene dopo le salite e le discese. Sono andata in testa fin da subito, e non l'ho più lasciata". Iozzia ha chiuso in 1h32:03, staccando Debora Benedetti e Francesca Mottalini.



