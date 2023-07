Blitz ambientalista, avvolta da nastro la statua di Montanelli

La statua di Indro Montanelli, situata nei Giardini Pubblici, nel centro di Milano, è stata avvolta stamani con nastro giallo e nero dagli attivisti di Extinction Rebellion: sul basamento e lungo il muretto che fa da cornice al monumento hanno incollato cartelli con la scritta 'Aria pericolosa per la salute umana'. Vicino un triangolo che avverte: 'Nell'aria che stai respirando sono stati rilevati inquinanti oltre la soglia di sicurezza per la salute umana'.

"L'area del parco, così come l'intera pianura padana - scrivono gli ecoambientalisti in una nota in cui annunciano il blitz di stamani - viene definita 'pericolosa per la salute umana' dalla comunità scientifica, soprattutto per anziani e bambini". Gli attivisti nei giorni scorsi avevano già "reso inaccessibili" per gli stessi motivi tramite nastro segnaletico le zone gioco in diversi parchi della città.

La statua dedicata al giornalista è da tempo oggetto di proteste e tre anni fa è stata imbrattata di vernice. "Indro Montanelli - scrivono i militanti di Extinction Rebellion - è il simbolo di un passato, ma anche di un presente, costruito sul mito della crescita infinita, dello sfruttamento di territori, persone e risorse. Per questo abbiamo scelto questo monumento, per denunciare la miopia del Governo italiano e regionale rispetto alla crisi ecoclimatica e all'inquinamento atmosferico".



