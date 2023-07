Atalanta: 10 gol nel test col Locarno

L'Atalanta ha battuto 8-0 (5-0) i diletanti svizzeri del Locarno nell'amichevole disputata in chiusura di ritiro in Valseriana presso il Centro Sportivo 'Città di Clusone'. Non hanno giocato Miranchuk (lombalgia, ai box), Latte Lath (affaticamento) e Zapata (a parte; recupero dalla lesione della giunzione muscolo/tendinea distale del gemello mediale della gamba destra); minutaggio, invece, per gli azzurri Under 21 aggregatisi ieri, Okoli, Scalvini e Cambiaghi.

Invece Carnesecchi è andato in panchina con Boga e l'aggregato Panada (classe 2002) al rientro dal Modena.

A segno, nel primo tempo, Lookman con una doppietta, all'8' dopo aver saltato anche il portiere (8') sullo scavino di Hojlund e al 28' con un pallonetto mancino da posizione defilata su apertura di Zappacosta, Pasalic (22') di destro a giro con l'aiuto del palo su lancio di Toloi, Maehle alla mezzora all'incrocio dal limite su scarico di tacco di Pasalic (lancio di Ederson) e Zappacosta (40') di sinistro con deviazione di Berera su palla dal fondo di Lookman. Nella ripresa, gol di Adopo (17') con un destro secco da 20 metri, doppietta di Muriel (23' e 33') con finta e appoggio su filtrante di Koopmeiners e sinistro sul primo palo dalla distanza, e due anche per Koopmeiners (38') in diagonale su tocco dentro di Adopo e (45') al volo su cross di Zortea.

La preparazione prosegue da lunedì in sede al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, dove giovedì 26 luglio dovrebbe essere ospitata la Pro Vercelli per un ulteriore test, mentre i successivi due sabati, il 29 (ore 16 italiane, 15 locali) e il 5 agosto (15.30), i nerazzurri saranno impegnati rispettivamente in casa del Bournemouth e dell'Union Berlino.



