Rogo in Rsa, arcivescovo: "Disgrazia troppo incomprensibile"

"Questa celebrazione, nella sua austera solennità, non è una specie di patetico gesto di risarcimento per una disgrazia troppo incomprensibile".

Lo ha detto l'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, durante i funerali delle 6 vittime dell'incendio della Rsa: "Piuttosto è l'incontro drammatico tra la pietà commossa e l'impotenza insuperabile della città e la Parola che parla con una autorità troppo più alta di ogni parola umana. La pietà e l'impotenza quando entrano in chiesa possono farsi domanda, preghiera. E cosa è capitato quella notte? Il pensiero umano si smarrisce, la casa, la vita è devastata, le istituzioni sono impotenti".





