Mondiali di scherma al via, taglio del nastro a Milano

Taglio del nastro per i mondiali di scherma. Si apre domani a Milano (e fino al 30 luglio) la rassegna iridata in pedana ed è il il presidente della federazione italiana, Paolo Azzi, a dare il via ufficiale.

"Questo Mondiale ci mette addosso la giusta tensione, c'è voglia di fare bene", spiega Azzi, a Palazzo Marino durante la presentazione della manifestazione. "La prima volta di un evento come questo tipo a Milano ci fa dire che non si può sbagliare.

Ma sentiamo di essere pronti e di poter fare bene", sottolinea il numero uno federale, ringraziando anche il Coni regionale e il presidente Marco Riva: "Il Coni sarà presente con Casa Italia e con la mostra delle fiaccole olimpiche, ma anche con un camp pluridisciplinare per i bambini", spiega lo stesso Riva.

All'evento è atteso anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per un mondiale che mette in palio anche il pass per le prossime Olimpiadi di Parigi 2024.



