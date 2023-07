Milan vicino a chiudere per l'acquisto di Okafor

Il Milan stringe per Noah Okafor, attaccante del Salisburgo: la trattativa, sulla base di 15 milioni di euro, potrebbe concludersi già nelle prossime ore e domani il 23enne attaccante svizzero dovrebbe essere a Milano per sostenere le visite mediche e per il suo passaggio in rossonero. Padre nigeriano e madre svizzera, Okafor ha all'attivo anche 2 gol in 14 presenze con la Nazionale elvetica.

Lo scorso 6 settembre, nella fase a gironi di Champions League, è andato a segno nell'1-1 che il Salisburgo ha ottenuto proprio contro il Milan.



