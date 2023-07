Consiglio di Stato respinge ricorso di Tarfusser a Pg di Venezia

E' al centro dele polemiche, anche nel suo ufficio, per l'ìstanza di revisione per Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati per la strage di Erba, che i suoi capi non intendono trasmettere a Brescia. Ora è arrivata un'altra brutta notizia per il sostituto pg di Milano Cuno Tarfusser, che si è visto imporre uno stop definitivo dal Consiglio di Stato al ricorso contro la mancata nomina del Csm a procuratore generale di Venezia. Come scrive 'Il Giorno', il magistrato, che è sotto procedimento disciplinare della Cassazione per aver depositato in cancelleria di propria iniziativa la richiesta di revisione per la strage di Erba, si era rivolto al Consiglio di Stato per ottenere l'annullamento della sentenza del Tar del Lazio che a gennaio aveva respinto il suo ricorso contro la nomina del collega Federico Prato a procuratore generale a Venezia, disposta dal Consiglio superiore della magistratura.

Il legale di Tarfusser aveva contestato una carenza di motivazione da parte del plenum del Csm, che si sarebbe limitato a fare propria "acriticamente" la valutazione della commissione consiliare. Inoltre, per il magistrato la decisione dell'organo di autogoverno avrebbe "svalutato" la sua esperienza direttiva, "per 8 anni (dal 2001 al 2009) procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano", e non tenuto in sufficiente considerazione "la prestigiosa e qualificante esperienza fuori ruolo di giudice della Corte internazionale penale dell'Aja" dal 2009 al 2019. Entrambi i motivi sono stati respinti.

Per quanto riguarda il cursus honorum di Tarfusser - scrive il quotidiano - è stato considerato meno rilevante di quello di Prato perché, "pur titolare di una significativa esperienza direttiva di un ufficio di primo grado, peraltro caratterizzata da un'intensa attività organizzativa e dai positivi risultati, egli vanta, in secondo grado, una ridottissima esperienza nel lavoro giudiziario (6 mesi) e nessuna esperienza di collaborazione".



