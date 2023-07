Coldiretti, Lombardia flagellata da 70 grandinate in luglio

Lombardia flagellata dalla grandine, con 70 tempeste in tuttal la regione dall'inizio di luglio. Lo afferma la Coldiretti secondo la quale nel Mantovano si contano "milioni di euro di danni tra coltivazioni distrutte e strutture rovinate". Coldiretti, che ha analizzato i dati di Eswd (European sever weather database) è al lavoro per raccogliere le segnalazioni di danni . "Tra Alto e Basso Mantovano - si legge in una nota - nelle prime ore della giornata, i chicchi di ghiaccio hanno colpito campi di mais, soia, pomodoro pronto per la raccolta, angurie, meloni e zucche". A Coldiretti risultano anche danni a tetti di case e capannoni scoperchiati, oltre che a serre e a pannelli fotovoltaici delle cascine.



