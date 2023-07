Armato al bar: "sono in difficoltà, volevo chiedre aiuto"

Sedeva al bar con una pistola semiautomatica infilata nei pantaloni, perché "voleva attirare l'attenzione e ricevere aiuto dallo Stato". È per questo che un 54enne monzese è stato denunciato ieri dalla Polizia di Stato a Monza per procurato allarme e ricettazione. Addosso aveva una riproduzione di una pistola Rhoner Sportwaffen calibro 8mm, a salve, di provenienza tedesca, di vendita vietata in Italia, con caricatore inserito e pronto.

Quando i poliziotti sono arrivati al bar, in via Appiani, su segnalazione di altri clienti spaventati, due squadre con indosso i giubbotti antiproiettili, l'uomo non si è opposto al controlo e ha anzi ammesso di essersi comportato così per attirare l'attenzione, data la sua difficoltà economica tanto da essere seguito dai servizi sociali di un comune brianzolo.

"Volevo solo richiamare l'attenzione e fare vedere che ho bisogno di un aiuto dallo Stato", ha detto ai poliziotti.





