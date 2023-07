Volontariato: progetto a Pavia sostenuto dalla Regione

"Tipi da Volontariato. Scegli di fare e mettiti in gioco! Il Volontariato Vale". E' il titolo del progetto promosso a Pavia da Fondazione Le Vele (un ente accreditato per la formazione e i servizi al lavoro) in collaborazione con l'associazione Agape (legata alla Caritas), Fondazione Laboratorio di Nazareth e Piccolo Chiostro San Mauro.

L'obiettivo principale è far rinascere tra i giovani (tra i 15 e i 35 anni) la passione per il volontariato.

Sono previsti laboratori di cittadinanza attiva nelle scuole medie superiori (con l'assegnazione di crediti formativi), l'attivazione di uno sportello d'ascolto per giovani e famiglie, l'avvio di un'impresa sociale nella quale 20 ragazzi seguiranno un corso di 80 ore di sartoria sociale, esperienze di volontariato in associazioni locali. Il prrogetto partirà in settembre e proseguirà sino a giugno 2025. Sono previsti anche due "Festival" al termine di ogni stagione, nei quali si traccerà il bilancio sul lavoro svolto e verranno anche esposti i lavori realizzati dai partecipanti al corso di sartoria sociale, e un incontro sui temi del volontariato.

Il progetto è finanziato da Regione Lombardia: oggi, alla conferenza stampa svoltasi alla sede di Fondazione Le Vele, è intervenuta l'assessore Elena Lucchini. "E' la prima presentazione di un progetto del Terzo Settore sostenuto dalla Regione - ha sottolineato Lucchini -. Su un costo complessivo di 106mila euro, il mio assessorato coprirà l'importo di 85mila euro. Complessivamente ammonta a 10 milioni il finanziamento per le iniziative del Terzo Settore che verranno sviluppate in Lombardia. L'importante è che dietro a ogni progetto ci sia la volontà di svilupparlo in rete, come in questo caso a Pavia, coinvolgendo più realtà possibili".

"Siamo un ente del Terzo Settore - ha ricordato GiovanBattista Bernardo, presidente di Fondazione Le Vele -: per noi la partecipazione a questo progetto assume un significato speciale, con il sostegno di Regione, Diocesi e Ufficio scolastico provinciale". "E' attraverso iniziative come questa che vogliamo ridare dignità ai giovani e alle famiglie, dopo gli anni difficili del Covid", ha aggiunto don Francpo Tassone, direttore di Caritas Pavia.



