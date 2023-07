Trenord ha generato impatti sociali per 1,7 miliardi nel 2022

Trenord ha generato impatti sociali complessivi per 1,7 miliardi di euro nel 2022. Un calcolo - spiegano in piazza Cadorna - il cui elemento più rilevante è costituito dalla "capillarità dell'offerta di servizio per i passeggeri", con 2.200 corse al giorno che hanno collegato oltre 460 stazioni in Lombardia e in 7 province limitrofe, per un totale di oltre 700mila corse e 38,8 milioni di treni-km. Dal punto di vista ambientale, il valore dell'impatto del servizio ferroviario è stato di 8 milioni, evitando circa 296 mila tonnellate di emissioni di Co2, pari a quelle prodotte in un anno da oltre 55.500 persone.

I consumi energetici totali si sono ridotti di circa il 13% circa rispetto al 2021, mentre quelli legati alla trazione elettrica dei convogli sono calati del 5%. Merito - spiega trenord - dei nuovi treni già in servizio, che hanno contribuito anche a ridurre le emissioni di C02 dell'11%. Per alimentare i siti manutentivi di Novate Milanese (Milano), Camnago (Monza Brianza) e Iseo (Brescia) Trenord ha fatto ricorso ad energia al 100% da fonti rinnovabili.

Trenord calcola impatti economici generati per 934 milioni, valore che comprende anche la spesa generata dal reddito dei dipendenti, che nel 2022 hanno raggiunto le 4.668 unità. Nel corso dell'anno Trenord ha assunto 456 persone, erogando oltre 402mila ore complessive in attività di formazione.



