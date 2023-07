Spezza gamba a medico in Pronto soccorso, denunciato e Tso

Un 56enne italiano, invalido civile al 100% e in cura al Centro psicosociale di Monza per disturbi del comportamento è stato denunciato dai carabinieri per l'aggressione al direttore medico di presidio dell'ospedale Policlinico accaduto ieri.

Il medico è stato operato dagli stessi colleghi per più fratture a una gamba.

Sono state subito avviate le procedure per l'applicazione di Tso (Trattamento sanitario obbligatorio) e, d'intesa con l'Autorità giudiziaria, si stanno valutando le idonee misure cautelari e di sicurezza.



