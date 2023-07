Musica in Valtellina, Lombardia presenta festival 'LeAltreNote'

Un fitto calendario di concerti e incontri principalmente in Valtellina e un'occasione per portare la musica anche nelle zone montane. Prende il via la tredicesima edizione del Festival 'LeAltreNote' che si svolgerà dal 25 luglio al 21 settembre.

"In questo modo - ha spiegato il presidente della Lombardia Attilio Fontana alla presentazione nella sede della Regione - si valorizzano non solo i territori, ma anche che le comunità che, grazie alla musica, diventano sempre più coese. Tutto il territorio lombardo deve avere le stesse opportunità".

"La cultura - ha ribadito l'assessore alla Cultura Francesca Caruso - deve essere portata anche oltre i luoghi tradizionali.

In questo caso, la musica di qualità arriva in montagna ed è uno strumento formidabile per promuovere i nostri borghi".

La kermesse è un evento "che esalta la montagna - ha aggiunto l'assessore agli Enti Locali e Montagna Massimo Sertori - che è emotività e suggestioni". L'edizione di quest'anno rientra nel progetto triennale del Festival 2022-2024 dal titolo Harmonia Mundi.

Oltre 40 gli appuntamenti in programma, con proposte di musica da camera e con passaggi anche nel mondo dell'opera, del jazz e del teatro musicale, con concerti diffusi tra le montagne della Valtellina ed eventi anche in altre province.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA