Milan, Reijnders: 'Sono un centrocampista tuttofare'

"Sono un centrocampista moderno, un tuttofare. Posso giocare in ruolo difensivo, anche se sono più adatto al gioco d'attacco". Tijjani Reijnders si presenta così a Milanello, tratteggiando anche un'altra sua caratteristica: quella di battitore di calci piazzati. "In allenamento cerco di calciare come Pirlo, ma lo farò a modo mio".

Il centrocampista olandese anticipa quella che potrà essere la nuova fisionomia di reparto del Milan: "Pioli vuole giocare con due centrocampisti e io credo di poter assistere la squadra creando occasioni. Quando ho parlato con il mister e Moncada, che mi hanno spiegato cosa si aspettavano da me, hanno reso la mia scelta di venire qui molto più facile - conclude -. E io sono orgoglioso di essere arrivato al Milan".



