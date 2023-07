"Numero 9 per la Pantera". Così l'Inter ufficializza, in un post su Instagram, la scelta della maglia numero 9 per Marcus Thuram. Dopo l'addio di Dzeko e sfumata la trattativa per Lukaku, sarà quindi l'attaccante francese arrivato a parametro zero dal Borussia Monchengladbach ad indossare lo storico numero, passato sulle spalle tra gli altri di big come Ronaldo, Crespo ed Eto'o.



