Grandine nel Mantovano con chicchi come limoni, tanti danni

Uno violenta grandinata ha colpito ieri sera il Mantovano causando gravi danni alle auto parcheggiate, ai cappotti delle abitazioni, alle tegole e agli impianti fotovoltaici montati sui tetti, oltre che alla colture nelle campagne, soprattutto la frutta ancora sugli alberi.

Chicchi grandi come limoni si sono abbattuti soprattutto a Mantova e nei Comuni dell'hinterland con Curtatone e San Giorgio Bigarello.

La bufera si è scatenata ieri sera poco dopo le 23 e , dopo aver investito, la città si è spostata, per fortuna con minor violenza , nel sud della provincia. Molte le auto con i parabrezza infranti, colpiti dalla grandine. Il vento a causato anche la caduta di alcuni alberi nella zona di Castel d'Ario.

Molte le chiamate ai vigili del fuoco. Al momento non si registrano feriti.



