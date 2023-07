Extinction rebellion mette 'off limits' tre parchi di Milano

'Area pericolosa per la salute.

Emergenza ecologica e climatica' è una delle scritte sui cartelli che Extinction Rebellion ha appeso in tre parchi giochi per i bambini di Milano, che ha anche recintato con del nastro giallo e rosso.

"Nell'aria che stai respirando sono stati rilevati inquinanti oltre la soglia di sicurezza per la salute umana" è una delle altre scritte del gruppo ambientalista che con i blitz al parco Valentino Bompiani, in piazza Gerusalemme e al giardino Salvador Allende ha voluto porre l'attenzione sul problema della qualità dell'aria a cui sono particolarmente sensibili bambini e anziani.

Fra i volantino uno invita mamme e nonne a partecipare all'incontro organizzato da Extinction rebellion il 25 luglio alle 18 al parco Lea Garoofalo.



