Calcio: Lookman, con l'Atalanta tre competizioni a testa alta

"Non vediamo l'ora di affrontare le tre competizioni a testa alta". Ademola Lookman, ai canali ufficiali dell'Atalanta, inaugura la sua seconda stagione nerazzurra col ritorno in Europa League: "Più partite ci sono, più noi giocatori siamo felici. Sarà un'annata emozionante - spiega l'attaccante nigeriano -. Ho giocato in diversi campionati (Germania e Inghilterra, ndr) ma quello italiano è il più tattico in assoluto: preparazione e stili di gioco sono orientati all'aspetto tattico e all'analisi degli avversari per affrontarli meglio".

Lookman è il capocannoniere uscente dei bergamaschi a quota 15 gol (due in Coppa Italia): "Mi piace segnare e creare gol, ricordo con piacere il 2-0 alla Sampdoria alla prima partita in trasferta nello scorso campionato per il tempismo - prosegue -.

Sono follemente innamorato del calcio e spero di continuare così. Peccato per il piccolo infortunio che mi ha fatto saltare l'ultima parte del 2022-2023". Lookman è stato votato dai tifosi Player of the Season: "Sono al settimo cielo per il loro gradimento, li ringrazio - chiude -. Ci sono tanti tifosi quando ci alleniamo, fa piacere vedere tante persone e soprattutto tanti bambini fare il tifo per noi".



