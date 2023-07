Abusi su due anziane, arrestato un operatore socio sanitario

L'Asst Gaetano Pini-Cto "ha fornito piena collaborazione alle autorità inquirenti" durante le indagini che hanno portato all'arresto di un operatore socio sanitario con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di due anziane di 82 e 83 anni degenti nella struttura riabilitativa milanese. L'azienda socio sanitaria territoriale in una nota ha precisato che fino a ieri non sapeva di cosa fosse accusato l'uomo, che ora si trova ai domiciliari. E ha aggiunto che l'operatore è dipendente di una cooperativa "a cui è affidato il servizio assistenziale presso il presidio riabilitativo" e che il servizio è "costantemente oggetto di azioni di verifica e monitoraggio".

Il Gaetano Pini "assicura la massima collaborazione agli inquirenti affinché venga fatta chiarezza sulla vicenda per tutelare, sia il consolidato rapporto di fiducia con i propri pazienti/utenti, sia la reputazione dell'Ente e dei tanti professionisti che con serietà, competenza e dedizione vi lavorano". E inoltre "si riserva di procedere a tutela della propria immagine nelle sedi opportune".



