Violenza sessuale su due anziane, arrestato operatore sanitario

Un uomo che lavora come operatore socio sanitario in una struttura sanitaria riabilitativa di Milano è stato arrestato dalla polizia locale e messo ai domiciliari con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di due degenti di 82 e 83 anni.

Sono stati i familiari delle due donne a presentare una querela riferendo che le anziane erano state vittime di atti sessuali da parte del 59enne. Dopo gli accertamenti, l'uomo è stato identificato e riconosciuto in foto dalle due donne sentite in audizione protetta.

Oggi gli agenti del Nucleo Tutela Donne e Minori lo hanno arrestato con un provvedimento d'urgenza firmato dal gip Giulio Fanales per evitare che continuasse a ripetere un reato definito dalla polizia locale "umiliante e lesivo della dignità delle pazienti".

Il tutto è accaduto all'istituto Gaetano Pini. L'operatore avrebbe approfittato delle difficoltà motorie delle due donne.

Adesso le indagini, coordinate dall'aggiunto Letizia Mannella e il pm Rosaria Stagnaro, proseguono per capire se ci sono state altre vittime oltre agli episodi delle due donne iniziati a febbraio.



