Reijnders al Milan, 'mio padre mi mostrava Gullit e Van Basten'

Una scelta facile, quella che Tijjani Reijnders ha dovuto prendere per scegliere il rossonero. Lui stesso lo confessa a Milan Tv: "Non ci ho dovuto pensare due volte", spiega il centrocampista olandese, poco dopo la firma di un contratto sino al giugno 2028. "Quando ero piccolo, mio papà mi mostrava i video di Van Basten e Gullit", prosegue Reijnders.

"Io settimana scorsa guardavo quelli di Ronaldinho, che era il mio idolo. La maglia numero 14? Il 6 era la mia prima scelta, ma non potevo indossare il numero di una leggenda rossonera", spiega riferendosi a Baresi, "ma il 14 mi ha fatto pensare a Cruijff"".



