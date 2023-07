La star portoricana Ozuna in concerto al Milano Latin Festival

La star portoricana Ozuna è in concerto, giovedì, al Milano Latin Festival ad Assago: l'artista dall'inizio della sua carriera nel 2015 ad oggi ha conquistato tanti riconoscimenti e nel 2019 è entrato a far parte della lista delle persone più influenti di Time Magazine.

Ad agosto dello scorso anno ha pubblicato "Arhbo", il singolo per la colonna sonora ufficiale della Coppa del Mondo Fifa 2022 in Qatar, insieme al rapper congolese-francese Gims e RedOne, che ha anche cantato in occasione della Cerimonia di chiusura.

Nell'ottobre del 2022 ha pubblicato il suo quinto album da solista, OzuTochi, seguito - spiegano gli organizzatori - dal più grande debutto in lingua spagnola su YouTube del 2022, "Monotonía", una collaborazione con la superstar colombiana Shakira.

Il suo brano più recente è "Mirage", una collaborazione con il produttore tedesco AriBeatz, il 'nostro' Sfera Ebbasta e Gims che a poche ore dal debutto era già nella Top50 di Spotify.





