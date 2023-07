Inter: visite mediche per Cuadrado

"Fino a oggi hai fatto di tutto per farti odiare. Se è altro che vuoi sta a te dimostrare". Recita così lo striscione che la Curva Nord dell'Inter ha appeso fuori dalla sede milanese del Coni, dove Juan Cuadrado ha svolto le visite mediche prima della firma sul contratto che lo legherà al club nerazzurro.

L'esterno colombiano ex Juventus è pronto così a diventare ufficialmente un giocatore dell'Inter: arriverà a parametro zero, firmando un contratto di un anno a circa 2,5 milioni di euro.



