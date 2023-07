E' ufficiale, Cuadrado nuovo giocatore dell'Inter

Ora è ufficiale, Juan Cuadrado è un nuovo giocatore dell'Inter. Lo ha annunciato la società nerazzurra, con un comunicato. "L'esterno colombiano ha sottoscritto un contratto con il Club nerazzurro fino al 30 giugno 2024", si legge nella nota con cui è stato annunciato l'acquisto del giocatore, che arriva a parametro zero dalla Juventus. "Tecnico, duttile ed affidabile: Juan è pronto per una nuova avventura a tinte nerazzurre. Welcome Juan", conclude la società.



