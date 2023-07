Cuadrado, 'per me è un onore essere all'Inter'

"Sono molto contento: ringrazio Dio per questa opportunità. Per me è un onore essere qui, in una delle più grandi squadre d'Europa: sono felice". Sono le prime parole di Juan Cuadrado da giocatore dell'Inter, in una intervista rilasciata a Inter Tv dopo la firma del contratto con i nerazzurri. "Avevo tante offerte, l'Italia però è una seconda casa per me. La mia famiglia è molto legata a questo paese, c'era la possibilità di rimanere qui con una grandissima squadra, considerando la storia di questo Club: ho scelto l'Inter perché tutti sappiamo cosa rappresenta a livello mondiale - ha proseguito -. L'importante è che io e la mia famiglia stiamo bene, abbiamo avuto la possibilità di rimanere in quella che per noi è casa: sicuramente sarà la scelta migliore. Il mio vero punto di forza? L'allegria: cerco sempre di fare ogni cosa con il sorriso sulle labbra. In campo mi piace dimostrarla, penso che sia una delle mie caratteristiche più importanti", ha concluso Cuadrado.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA