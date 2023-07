Calcio: Monza, 5-0 con il Real Vicenza in amichevole

Il Monza batte 5-0 in amichevole il Real Vicenza, nella seconda partita giocata dopo l'11-0 rifilato alla prima uscita stagionale con la Nuova Camunia. Contro la rappresentativa vicentina, reti nel primo tempo di Izzo e Maric, poi partita che resta in bilico sino al 35' della ripresa, quando Caprari segna sul rigore il momentaneo 3-0. Negli ultimi minuti di gara, Birindelli e ancora Caprari arrotondano. Sul campo di Temù, in provincia di Brescia, il Monza di Palladino ottiene così la seconda vittoria in altrettante uscite, a un mese esatto dal debutto in campionato a San Siro, contro l'Inter.



