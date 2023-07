Atalanta: Cisse nell'Under 23, con Biava vice allenatore

Moustapha Cisse ha lasciato il ritiro dell'Atalanta in Valle Seriana (albergo a Castione della Presolana, allenamenti a Clusone) per unirsi alla squadra Under 23 allenata da Francesco Modesto, la cui preparazione è in corso al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. La società ha fatto sapere che il viceallenatore della seconda squadra appena allestita in previsione del prossimo campionato di serie C è Giuseppe Biava, ex giocatore anche di AlbinoLeffe, Genoa, Palermo e Lazio, esonerato nel finale della scorsa stagione proprio dall'AlbinoLeffe.

Quanto a Cisse, attaccante della Guinea classe 2003, è reduce dalla stagione in prestito in serie B a metà tra Pisa e Sudtirol. Nella Dea ha invece messo insieme tre presenze in prima squadra segnando il gol della vittoria del 20 marzo dell'anno scorso sul campo del Bologna.



