Volo in ritardo di 10 ore, 'avuto solo un voucher per la cena'

Doveva partire alle 14,10 ieri il volo easyJet EZY 3833 per Edimburgo, ma in realtà l'aereo è decollato solo intorno alla mezzanotte, accumulando un ritardo di dieci ore e mezza.

Sono gli stessi passeggeri a raccontare della disavventura e dell'orario di partenza variato più volte. "Abbiamo anche chiamato il 112, che ha avvisato la polizia aeroportuale - ha spiegato all'ANSA Damiano Salvatore Simari Benigno, che con una decina di amici ha organizzato una settimana di vacanza in Scozia - Hanno provato ad aiutarci ma non sono riusciti a contattare il call center di easyJet. L'unica cosa che abbiamo avuto è un voucher per la cena in aeroporto". E i problemi ci sono stati anche all'atterraggio "perché siamo arrivati ad Edimburgo dopo le tre: non c'erano mezzi né auto da poter prendere per arrivare al nostro albergo che è a quattro ore dallo scalo, né personale di easyJet che ci proponesse un albergo per la notte".

Scusandosi con i 104 passeggeri, easyJet ha confermato che il volo ha avuto un ritardo di "dieci ore e 31 minuti a causa di un problema tecnico riscontrato prima della partenza sull'aereo che avrebbe dovuto operare la rotta". Mentre i tecnici risolvevano l'inconveniente, l'equipaggio ha sforato "il massimo di ore lavoro consentite per legge al personale navigante" e quindi la compagnia ha dovuto sostituire sia l'aereo che l'intera " crew aumentando ulteriormente il ritardo accumulato".

Il tutto è accaduto in un giorno particolarmente complesso per la chiusura dell'aeroporto di Catania a causa di un incendio. Ai viaggiatori in partenza per Edimburgo, fanno sapere dalla compagnia, è stata data la possibilità di rinunciare al volo e avere un rimborso oppure "proseguire verso la loro destinazione finale e richiedere un indennizzo in linea con i regolamenti europei", cosa che è possibile fare dalla sezione ritardi e cancellazioni del sito di easyJet.

"Ci scusiamo con i passeggeri per i disagi causati dal ritardo, il benessere loro e dei nostri equipaggi - hanno sottolineato - sono sempre la priorità della compagnia".



