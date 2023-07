Sala, 'a Milano la finale di Champions del 2026 o 2027'

Milano ospiterà la finale di Champions League del 2026 o del 2027. Lo ha annunciato il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della presentazione del Campionato europeo di salto a ostacoli che si terrà dal 30 agosto al 3 settembre in città. "Devo dire che reduce dalla sfortunata finale di Istanbul per i miei colori, ma entusiasmante perché ho rivisto un'altra volta cosa vuol dire per una città ospitare la finale di Champions League - ha spiegato Sala -, quando il presidente della Fgci Gabriele Gravina mi ha chiamato per chiedermi se eravamo interessati a ospitare a San Siro la finale di Champions League, ovviamente ho fatto i salti di gioia". "Siccome ci sono due candidati, noi e Budapest, per i due anni 2026 e 2027, uno dei due anni dovrebbe essere - ha proseguito -. Ovviamente ho detto a Gravina che nel 2027 non sarò più sindaco, quindi meglio portarla a casa per il 2026. Spero che Gravina ci riesca e conto molto per il 2026, se poi sarà il 2027 andrà bene lo stesso per Milano".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA