Milano-Cortina, Malagò: 'Smentisco possibili gare in Svizzera'

"Smentisco categoricamente che Bach voglia portare eventi in Svizzera o in un altro paese". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a chi gli ha chiesto se sono vere le indiscrezioni secondo cui certe gare delle Olimpiadi Milano-Cortina del 2026 potrebbero essere spostate in Svizzera a causa dei ritardi nella realizzazione degli impianti.

"Quello che è sicuro è che ci sono dei cronoprogrammi, ci sono dei lavori da fare e sono sotto gli occhi di tutti, i lavori non riguardano la Fondazione Milano-Cortina e il comitato organizzatore ma siamo tutti coinvolti per evidenti motivi, siamo diciamo spettatori interessati - ha aggiunto a margine di un evento a Milano -. Come ho sempre detto bisogna recuperare il tempo perduto, giustamente se uno è committente di un progetto sta attento non solo all'esecuzione, non solo agli aspetti economici ma anche agli aspetti temporali".

"Lo sport ha una prerogativa, salvo situazioni clamorose quel giorno dobbiamo cominciare, non c'è niente da fare quindi dobbiamo essere pronti", ha proseguito. Alla domanda se si sente tranquillo rispetto ai temi Malagò ha risposto che "non sono mai stato tranquillo nella mia vita ma sono sempre stato molto ottimista - ha concluso -. La parola preoccupazione non è proprio parte della mia genetica. Tutti noi, governo, enti locali, comitato, sono e siamo tutti sulla stessa barca".





