"Credo che le cose si metteranno tutte a posto, il lavoro sta andando avanti, quindi non mi sento particolarmente preoccupato". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando dei lavori per le opere per le Olimpiadi di Milano e Cortina del 2026, a margine di un evento a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano.



