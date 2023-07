Inaugurata a San Marino la mostra dedicata ai Beatles

È stata inaugurata oggi a San Marino la mostra iconografica intitolata 'Beatles Forever'. A Palazzo Graziani sono esposti quadri, poster, pannelli fotografici raffiguranti diversi momenti della storia dei Fab Four e bacheche contenenti oggetti di collezionismo e varie 'memorabilia beatlesiane' provenienti dal Beatles Museum dei Beatlesiani d'Italia Associati di Brescia, museo gemellato con quello di Liverpool in Mathew Street, aperto nel 2018 da Roag Best, fratello di Pete Best, il primo batterista dei Beatles.

Curatore della mostra, che sarà visitabile tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 con ingresso gratuito, è Rolando Giambelli dei Beatlesiani d'Italia Associati. L'iniziativa ha il patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo di San Marino.

Domani sera in quattro postazioni attrezzate per musica live nel centro storico dalle 18 alle 23 suoneranno 'Musicisti Beatlesiani on the Road'. Giovedì, alle 21, a Campo Bruno Reffi, si terrà il concerto dei 'The Beatbox', Beatles tribute band italiana. Presenterà il giornalista e conduttore Carlo Massarini. L'International Beatles Week si concluderà il 23 luglio.



