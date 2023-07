Dopo l'incidente sulla A21 demolito il cavalcavia danneggiato

È stata riaperta al traffico stamani l'autostrada A21 tra i caselli di Broni e Casteggio (Pavia), in direzione Torino, e alle in direzione Piacenza: era stata chiusa dopo quattro incidenti che avevano provocato code e disagi agli automobilisti.

"La circolazione - sottolinea una nota - prosegue regolarmente nei due sensi di marcia dopo che nella notte sono terminate le operazioni di demolizione del cavalcavia gravemente danneggiato a seguito dell'incidente tra due mezzi pesanti avvenuto ieri mattina".

Le operazioni di demolizione del cavalcavia di Broni sono iniziate alle 22 di ieri sera con l'arrivo sul luogo dell'incidente di due escavatori dotati di attacco rapido comprensivi di pinza e di martello demolitore, tre escavatori di back up, sei bilici, due pale gommate e due pianali: "Questi strumenti hanno consentito di creare i varchi nelle barriere di sicurezza e di predisporre il fondo senza rovinare l'asfalto esistente". Dalla mezzanotte sono iniziate le vere e proprie operazioni di demolizione che si sono concluse alle 6 di stamani con lo stoccaggio provvisorio delle macerie presso il centro manutenzioni Satap di Stradella.



